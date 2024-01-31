Премьер Румынии официально спросит, почему Украина и Молдова запретили въезд лидеру ультраправых

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку официально поинтересуется у Киева и Кишинева о причинах запрета на въезд одному из лидеров румынских ультраправых AUR Джордже Симиону.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Румынские СМИ отмечают, что речь идет о давнем запрете: Молдова закрыла въезд Симиону еще в 2018 году, а в прошлом году такой трехлетний запрет в отношении Симиона подтвердила СБУ.

В среду 31 января Чолаку задали вопрос в парламенте, будет ли он просить Кишинев и Киев объяснить, за что Симиону в свое время запретили въезд в обе страны.

Премьер ответил, что обратится с такой просьбой к коллегам.

"Это не означает, что я смогу сделать эту информацию публичной. Но я обращусь с таким запросом к премьер-министрам", – сказал он, добавив, что обнародовать детали возможно только с согласия обеих сторон.

В ответе на запрос, который румынский портал посылал СБУ в 2023 году, говорится, что решение приняли "в интересах нацбезопасности".

Отметим, на днях однопартиец Симиону из AUR Клаудиу Тарзиу заявил о территориальных претензиях на украинские земли Северной Буковины, Закарпатья, Бессарабии, а также всю Молдову.