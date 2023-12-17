Розвідка Британії: РФ фальсифікуватиме "вибори" на окупованих територіях, щоб Путін переміг

Британська розвідка розповіла, як Росія збирається проводити "вибори" президента РФ 15-17 березня 2024 року на окупованих територіях України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в розвідувальному огляді британського оборонного відомства 17 грудня.

Відомство констатує, що, як і у випадку з регіональними виборами у вересні 2023 року, голосування на президентських "виборах" у підконтрольних РФ українських регіонах не буде ані вільним, ані чесним.

Розвідка додає, що російська окупаційна влада майже напевно розглядає досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки хоче надати відчуття легітимності вторгненню РФ.

"Вона майже напевно використовуватиме методи, включаючи суттєві фальсифікації виборів та залякування виборців, щоб забезпечити перемогу президента Росії Владіміра Путіна зі значним відривом від конкурентів", – резюмують у британському Міноборони.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив плани Росії проводити "вибори" президента РФ 15-17 березня 2024 року у тому числі на окупованих територіях України.

"Вибори" президента Росії відбудуться 17 березня − відповідну постанову ухвалила Рада Федерації 7 грудня.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "не сумнівається в перемозі" Путіна на "виборах". Він також додав, що наступний лідер країни-агресора буде "таким самим" як Володимир Путін або "іншим, але таким самим".