Эстония разрешила России провести "выборы президента" только в одном месте

Министерство иностранных дел Эстонии позволило России открыть на своей территории только один участок на так называемых "президентских выборах" в марте 2024 года – в российском посольстве в Таллинне.

Это следует из ответа эстонского МИД на запрос Postimees, сообщает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Эстонии отметило, что выборы президента РФ – это "ритуал самоутверждения авторитарной власти", и что они не являются ни честными, ни свободными.

"Эстония решительно осуждает намерение России провести выборы на временно оккупированных территориях Украины. Это грубое нарушение международного права. Эстония направила России соответствующую ноту, а Европейский Союз дал понять это", – добавили там.

Эстонский МИД указал, что решил максимально сократить количество участков для голосования для россиян на "президентских выборах": если в предыдущие годы их было девять, теперь будет только один – в посольстве РФ в Таллинне.

"Важно отметить, что разрешение своим гражданам проводить выборы на территории посольства является частью Венской конвенции, и страна пребывания не имеет права запрещать это. Проведение выборов за пределами посольства неприемлемо, и мы не видим возможности разрешить это", – пояснили в МИД Эстонии.

Так называемые выборы президента в России завершатся 17 марта, но до этого будет организовано досрочное голосование, а в большинстве российских регионов проголосовать будет можно также онлайн.

В прошлом году главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза осудил планы России проводить выборы президента РФ 15-17 марта 2024 года в том числе на оккупированных территориях Украины.