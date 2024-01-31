Біля посольства Ізраїлю у Швеції знайшли бомбу
Середа, 31 січня 2024, 17:00
У Стокгольмі навпроти посольства Ізраїлю вдень 31 січня виявили підозрілий вибухонебезпечний предмет, який згодом ліквідували.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.
Підозрілий об'єкт виявили співробітники ізраїльського посольства біля паркану будівлі дипустанови. На виклик прибула поліція Стокгольма з кінологічним патрулем, яка перекрила прилеглу вулицю.
Сапери, які прибули на виклик, оцінили об'єкт як вибухонебезпечний. Наразі його знищено.
Поліція Швеції розпочала попереднє розслідування за фактом завдання руйнування в громадському місці й розслідування за фактом незаконних погроз за обтяжувальних обставин.
Наразі невідомо, хто може стояти за інцидентом.
Посол Ізраїлю у Швеції Зів Нево Кульман подякував шведській владі за швидку реакцію на небезпечний об'єкт. "Нас не залякати терором", – додав він.
Після нинішньої війни з терористичним угрупованням ХАМАС посольства Ізраїлю в європейських країнах брали під посилену охорону.