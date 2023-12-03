Данія залучить військових до охорони посольства Ізраїлю та синагог

Уряд Данії доручив військовослужбовцям допомогти поліції в охороні єврейських об'єктів в країні на тлі зростання загрози тероризму, спричиненої конфліктом на Близькому Сході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Солдати допоможуть охороняти об'єкти, серед яких посольство Ізраїлю і синагога в Копенгагені, повідомило напередодні данське Міністерство оборони.

Ресурси поліції були перевантажені після серії великих демонстрацій через війну між Ізраїлем і ХАМАС, а також місцевих спалень Корану, зазначили у відомстві.

"Терористична загроза проти Данії є серйозною. А конфлікт на Близькому Сході призвів до абсолютно неприйнятного зростання антисемітизму і більшої невпевненості серед євреїв Данії", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен

У Данії проживає близько 7 тисяч євреїв і 250 тисяч мусульман.

Раніше представники 10 європейських країн підписали заяву, що попереджає про зростання злочинів на ґрунті ненависті проти мусульман, а також євреїв.

Перед цим віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.