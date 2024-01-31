Возле посольства Израиля в Швеции нашли взрывной предмет
Среда, 31 января 2024, 17:00
В Стокгольме напротив посольства Израиля днем 31 января обнаружили подозрительный взрывоопасный предмет, который впоследствии ликвидировали.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.
Подозрительный объект обнаружили сотрудники израильского посольства у забора здания диппредставительства. На вызов прибыла полиция Стокгольма с кинологическим патрулем, которая перекрыла прилегающую улицу.
Саперы, прибывшие на вызов, оценили объект как взрывоопасный. Сейчас он уничтожен.
Дополнено 17:30. По данным газеты Aftonbladet, речь идет о гранате, которую кто-то перебросил за забор посольства Израиля.
Полиция Швеции начала предварительное расследование по факту нанесения разрушения в общественном месте и расследование по факту незаконных угроз при отягчающих обстоятельствах.
Пока неизвестно, кто может стоять за инцидентом.
Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман поблагодарил шведские власти за быструю реакцию на опасный объект. "Нас не запугать террором", – добавил он.
После нынешней войны с террористической группировкой ХАМАС посольства Израиля в европейских странах брали под усиленную охрану.