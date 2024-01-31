У Фінляндії зміниться командувач збройних сил

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо затвердив наступним командувачем збройних сил країни Янне Яакколу, який приступить до роботи на новій посаді з квітня 2024 року.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

56-річного генерал-лейтенанта Яакколу призначають командувачем збройних сил Фінляндії замість Тімо Ківінена на наступні 5 років, починаючи з 1 квітня 2024 року. Заміну командувача готували ще з осені.

Markku Ulander / Lehtikuva

Кандидатуру Яакколи, який зараз очолює стратегічний відділ збройних сил, вніс міністр оборони. На попередніх етапах кар’єри Яаккола також обіймав керівні посади у фінських місіях в Афганістані і Косові.

Міністр оборони Антті Хяккянен зазначив, що новий командувач приступає до виконання обов’язків у складний час з точки зору геополітичних обставин, і що під час відбору кандидатів враховували, що цій особі ймовірно доведеться зіткнутися з дуже складними ситуаціями.

"Росія зараз є реальною воєнною загрозою для Європи. Ми не знаємо, наскільки серйозною загрозою для Фінляндії вона буде у наступні роки. Ми переконані, що Янне Яаккола – саме той, кого варто було обрати на цю посаду", – прокоментував він.

У своїх перших коментарях після оголошення про призначення Яаккола зазначив, що на цей час безпосередньої військової загрози для Фінляндії немає.

"Ми постійно відстежуємо ситуацію і маємо гарне її розуміння і на рівні країни, і разом з союзниками і партнерами. Я абсолютно переконаний, що зміни будуть помічені вчасно і на них можна буде належним чином відреагувати", – зазначив він.

Заміна командувача співпадає у часі з завершенням другої каденції президента Саулі Нііністьо, який пробув на цій посаді 12 років.

Наступного президента Фінляндії визначить другий тур виборів 11 лютого, у якому будуть змагатися представник керівної "Національної коаліції" Александр Стубб і представник "Зелених", попередній очільник МЗС Пекка Хаавісто. Соцопитування прогнозують перемогу Стуббу.

Детальніше про них читайте у статті "Вибори без шансів для Росії".