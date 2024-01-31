В Финляндии сменится командующий вооруженными силами

Президент Финляндии Саули Ниинистьо утвердил следующим командующим вооруженных сил страны Янне Яакколу, который приступит к работе на новой должности с апреля 2024 года.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

56-летнего генерал-лейтенанта Яакколу назначают командующим вооруженных сил Финляндии вместо Тимо Кивинена на следующие 5 лет, начиная с 1 апреля 2024 года. Замену командующего готовили еще с осени.

Markku Ulander / Lehtikuva

Кандидатуру Яакколы, который сейчас возглавляет стратегический отдел вооруженных сил, внес министр обороны. На предыдущих этапах карьеры Яаккола также занимал руководящие должности в финских миссиях в Афганистане и Косово.

Министр обороны Антти Хяккянен отметил, что новый командующий приступает к исполнению обязанностей в сложное время с точки зрения геополитических обстоятельств и что при отборе кандидатов учитывали, что этому лицу вероятно придется столкнуться с очень сложными ситуациями.

"Россия сейчас является реальной военной угрозой для Европы. Мы не знаем, насколько серьезной угрозой для Финляндии она будет в последующие годы. Мы убеждены, что Янне Яаккола – именно тот, кого стоило избрать на эту должность", – прокомментировал он.

В своих первых комментариях после объявления о назначении Яаккола отметил, что в настоящее время непосредственной военной угрозы для Финляндии нет.

"Мы постоянно отслеживаем ситуацию и имеем хорошее ее понимание и на уровне страны, и вместе с союзниками и партнерами. Я абсолютно убежден, что изменения будут замечены вовремя и на них можно будет должным образом отреагировать", – отметил он.

Замена командующего совпадает по времени с завершением второй каденции президента Саули Ниинистьо, который пробыл на этом посту 12 лет.

Следующего президента Финляндии определит второй тур выборов 11 февраля, в котором будут соревноваться представитель правящей "Национальной коалиции" Александр Стубб и представитель "Зеленых", предыдущий глава МИД Пекка Хаависто. Соцопросы прогнозируют победу Стуббу.

Подробнее о них читайте в статье "Выборы без шансов для России".