Опитування: Експрем’єр Фінляндії Стубб є фаворитом на посаду президента

Більшість громадян Фінляндії у другому турі виборів президента 11 лютого віддадуть свої голоси за колишнього міністра закордонних справ і голову уряду Александра Стубба.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить останнє опитування на замовлення газети Helsingin Sanomat.

Згідно з опитуванням, за Стубба у другому турі президентських виборів віддали б свої голоси 57% фінів, які визначились із вибором. Його конкурент, ексміністр закордонних справ Пекка Хаавісто, здобув би 43%.

У першому турі Стубб, кандидат від "Коаліційної партії", теж посів перше місце з 27,2% голосів, Хаавісто – друге з 25,8%.

Стубб користується більшою популярністю серед чоловіків, людей старшого віку та керівників, високопосадовців і менеджерів. Його також підтримала більшість виборців спікера парламенту Фінляндії Юсі Халла-ахо, який посів третє місце в першому турі виборів президента.

Опитування Helsingin Sanomat також дозволяє розраховувати на високу явку в другому турі 11 лютого: 77% опитаних заявили, що точно проголосують, ще 13% сказали, що "найімовірніше" це зроблять.

Нагадаємо, Стубб пообіцяв не підтримувати жодні відносини з РФ, поки Кремль не припинить війну проти України. Втім, решта кандидатів також обіцяли зберігати жорстке ставлення до Росії.

Детальніше читайте у статті: Вибори без шансів для Росії: хто стане новим президентом Фінляндії.