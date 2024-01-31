У передмісті Парижа затримали 79 фермерів, які хотіли вдертись на ринок

Поліція французького муніципалітету Рунжис, що на південь від Парижа, 31 січня затримала 79 учасників фермерських протестів, які намагались потрапити на місцевий продуктовий ринок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У поліції стверджують, що учасники фермерських протестів ненадовго проникли у складське приміщення ринку в Рунжисі й "завдали шкоди". Правоохоронці вивели їх і затримали.

Уранці 31 січня, коли фермери в межах акції протесту продовжили блокування доріг до Парижа, на автомагістралі А6 за декілька кілометрів від Рунжиса були розгорнуті броньовані машини жандармерії.

Правоохоронці планували таким чином не пустити фермерів далі, але частина з них усе ж змогла дійти до муніципалітету. Додатково 15 людей затримали біля ринку за "перешкоджання дорожньому руху".

Фермерські протести відбуваються в низці країн Європи, та саме у Франції вони – одні з наймасштабніших: у понеділок, 29 січня, протестувальники вперше спробували перекрити основні автомагістралі, що ведуть до Парижа.

В усіх країнах фермери в цілому обурені зниженням доходів, зростанням цін на електроенергію і паливо, а також бюрократичною тяганиною і екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон почав виступати за певні запобіжники щодо українського імпорту для тієї продукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.