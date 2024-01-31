В пригороде Парижа задержали 79 фермеров, которые хотели ворваться на рынок

Полиция французского муниципалитета Рунжис, что к югу от Парижа, 31 января задержала 79 участников фермерских протестов, которые пытались попасть на местный продуктовый рынок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В полиции утверждают, что участники фермерских протестов ненадолго проникли в складское помещение рынка в Рунжисе и "нанесли ущерб". Правоохранители вывели их и задержали.

Утром 31 января, когда фермеры в рамках акции протеста продолжили блокирование дорог в Париж, на автомагистрали А6 в нескольких километрах от Рунжиса были развернуты бронированные машины жандармерии.

Правоохранители планировали таким образом не пустить фермеров дальше, но часть из них все же смогла дойти до муниципалитета. Дополнительно 15 человек задержали возле рынка за "препятствование дорожному движению".

Фермерские протесты проходят в ряде стран Европы, но именно во Франции они – одни из самых масштабных: в понедельник, 29 января, протестующие впервые попытались перекрыть основные автомагистрали, ведущие в Париж.

Во всех странах фермеры в целом возмущены снижением доходов, ростом цен на электроэнергию и топливо, а также бюрократической волокитой и экологической политикой, которые, по их мнению, подрывают их способность конкурировать с другими странами.

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон начал выступать за определенные предохранители в отношении украинского импорта для той продукции, которая особенно важна для интересов французских фермеров.