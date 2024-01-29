Французькі фермери заблокували під’їзди до Парижа

У Франції фермери 29 січня, як і оголошували, заблокували автомагістралі по всій країні, зокрема ті, що ведуть до Парижа, намагаючись збільшити тиск на уряд для задоволення своїх вимог.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Незадовго до 15:00 за Києвом 30 тракторів заблокували автомагістраль А4, що за понад 30 кілометрів на схід від Парижа, в обох напрямках. Дещо пізніше була заблокована автомагістраль А13, що за понад 50 кілометрів на північний захід від Парижа, в напрямку столиці.

Повідомляється, що фермери заблокували тракторами й інші основні шляхи в'їзду і виїзду з французької столиці, змушуючи автомобілістів користуватися все більш перевантаженими об'їзними дорогами.

Фото: Reuters

Очікується, що в блокаді будуть задіяні до 1500 тракторів. Французька жандармерія оцінює, що фермери заблокують усього 16 автомагістралей у 30 департаментах.

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон провів кризову нараду з ключовими міністрами уряду. А голова МВС країни Жеральд Дарманен оголосив про мобілізацію 15 тисяч поліцейських і жандармів, аби не допустити в'їзду тракторів до Парижа та інших міст.

Французькі фермери вже більше тижня перекривають дороги на знак протесту проти підвищення собівартості продукції та суворих європейських норм. Протести супроводжуються блокуваннями доріг, демонстративним розкиданням гною і соломи серед міст і по будівлях, підпалюванням шин та солом’яних снопів тощо.

Серед скарг фермерів – все більша паперова тяганина як з боку Франції, так і з боку ЄС, а також падіння цін на їхню продукцію. За даними соцопитувань, майже 90% французів підтримують протести фермерів.

Французький прем'єр-міністр Габріель Атталь раніше пообіцяв вжити заходів для вирішення того, що фермери вважають недобросовісною конкуренцією, і проблем з передачею фермерської власності.