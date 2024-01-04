На юге Швеции 1000 водителей застряли на трассе в снежных заносах, на помощь привлекли армию

Около тысячи водителей застряли на автодороге Е22 на юге Швеции из-за сильного снегопада, некоторые находятся там еще с утра среды.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

На Е22 между Кристианстадом и Гербю, что в самой южной части страны рядом с Данией, движение полностью остановилось из-за интенсивного снегопада. Некоторые водители ожидают помощи еще с утра 3 января.

Операция по освобождению застрявших автомобилей продолжается с вечера, на помощь привлекли в том числе армию. Застрявшим водителям также подвозят перекусы и горячие напитки.

"Снег идет такими темпами, что после расчистки дороги через полчаса трасса снова полностью под снегом", – комментировала вечером пресс-секретарь полиции Эвелина Ольссон.

Johan Nilsson/TT

Начальник спасательной команды из Кристианстада рассказал, что они в течение ночи освободили из сугробов несколько сотен авто на обоих направлениях трассы. Путешественникам предложили разместиться в импровизированных приютах, которые обустроили в Херю и Кристианстаде.

В Транспортной администрации Швеции говорят, что нормальное движение восстановится не ранее полудня 4 января.

Напомним, на крайнем юге Норвегии, куда непогода добралась раньше, в некоторых городах закрыли школы до конца недели, а люди фактически откапывают из-под снега свои дома и автомобили.

Сложная ситуация также на дорогах на севере Дании.

На севере Швеции в ночь на 3 декабря зафиксировали самый сильный январский мороз за четверть века – более -43°C.