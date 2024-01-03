У Швеції та Фінляндії на тлі суворих морозів ціни на електроенергію зростуть на 50% і більше

Через екстремально холодну погоду у Швеції та Фінляндії різко зросли ціни на електроенергію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють SVT та MTV.

У Фінляндії в четвер 4 грудня ціна біржевої електроенергії очікується вдвічі більшою, порівняно з цінами середи – 28 замість 12 євроцентів за кВт/год, а у пікові ранкові години з 8:00 до 9:00 – навіть у чотири рази більшою, на рівні 47 євроценти.

У Швеції до вихідних ціни на електроенергію очікувано зростуть на 50%. На додачу до морозів, фактором стала менш вітряна погода, оскільки зменшується надходження від вітрової генерації.

Нагадаємо, з початку тижня у Північній Європі почалися сильні морози.

У Швеції в ніч з вівторка на середу зафіксували найнижчу температуру січня за чверть століття – понад -43℃.

У Фінляндії на одній зі станцій у Лапландії попередньої ночі зафіксували -37,8°C.