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У Швеції та Фінляндії на тлі суворих морозів ціни на електроенергію зростуть на 50% і більше

Середа, 3 січня 2024, 15:31

Через екстремально холодну погоду у Швеції та Фінляндії різко зросли ціни на електроенергію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють SVT та MTV.

У Фінляндії в четвер 4 грудня ціна біржевої електроенергії очікується вдвічі більшою, порівняно з цінами середи – 28 замість 12 євроцентів за кВт/год, а у пікові ранкові години з 8:00 до 9:00 – навіть у чотири рази більшою, на рівні 47 євроценти.

У Швеції до вихідних ціни на електроенергію очікувано зростуть на 50%. На додачу до морозів, фактором стала менш вітряна погода, оскільки зменшується надходження від вітрової генерації. 

Нагадаємо, з початку тижня у Північній Європі почалися сильні морози. 

У Швеції в ніч з вівторка на середу зафіксували найнижчу температуру січня за чверть століття – понад -43℃.

У Фінляндії на одній зі станцій у Лапландії попередньої ночі зафіксували -37,8°C.

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Швеція Фінляндія