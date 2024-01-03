У Данії та Норвегії через негоду місцями закривають школи і скасовують прийоми у лікарнях

У низці містечок на крайньому півдні Норвегії до кінця тижня закрили школи через наслідки снігопаду, а в Данії негода вже вплинула на роботу клінік.

Про це повідомляють DR та NRK, пише "Європейська правда".

У данській Північній Ютландії снігопад почався вдень 3 січня і триватиме щонайменш протягом вечора. У деяких муніципалітетах сусідів та членів родини закликали подбати про своїх знайомих і рідних, які залежать від допомоги, тому що соціальні служби можуть не встигнути доїхати до всіх.

Johnny Pedersen, Ritzau

Кілька регіональних лікарень перенесли заплановані на четвер нетермінові прийоми та операції, щоб пацієнти не вирушали в дорогу у складних погодних умовах.

Лікарня Ольборзького університету запропонувала вечерю та ночівлю персоналу і пацієнтам, які не впевнені, чи зможуть безпечно доїхати додому.

Складна ситуація зберігається на крайньому півдні Норвегії, де місцями випало близько метра снігу і більше.

NRK

У багатьох муніципалітетах, що розташовані уздовж південного узбережжя Норвегії, через сніг вирішили до кінця тижня закрити школи. У цих закладах навчаються близько 22 тисяч учнів.

У деяких містечках людям довелося фактично розкопувати собі вихід з будинків та шукати під заметами автомобілі.

Від читачів NRK - SVEN ROAR MORTENSEN

Від читачів NRK, Adrian Smith

Водіїв закликали у четвер все ще не вирушати у поїздки без крайньої потреби, щоб не ускладнювати роботу снігоприбиральної техніки.

Від читачів NRK, Vegard Solberg

Тим часом у Швеції в ніч на 3 грудня зафіксували найсильніший січневий мороз за чверть століття – понад -43°C, а у Фінляндії в ніч на вівторок зафіксували -37,8°C.