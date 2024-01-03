У Данії та Норвегії через негоду місцями закривають школи і скасовують прийоми у лікарнях
У низці містечок на крайньому півдні Норвегії до кінця тижня закрили школи через наслідки снігопаду, а в Данії негода вже вплинула на роботу клінік.
Про це повідомляють DR та NRK, пише "Європейська правда".
У данській Північній Ютландії снігопад почався вдень 3 січня і триватиме щонайменш протягом вечора. У деяких муніципалітетах сусідів та членів родини закликали подбати про своїх знайомих і рідних, які залежать від допомоги, тому що соціальні служби можуть не встигнути доїхати до всіх.
Кілька регіональних лікарень перенесли заплановані на четвер нетермінові прийоми та операції, щоб пацієнти не вирушали в дорогу у складних погодних умовах.
Лікарня Ольборзького університету запропонувала вечерю та ночівлю персоналу і пацієнтам, які не впевнені, чи зможуть безпечно доїхати додому.
Складна ситуація зберігається на крайньому півдні Норвегії, де місцями випало близько метра снігу і більше.
У багатьох муніципалітетах, що розташовані уздовж південного узбережжя Норвегії, через сніг вирішили до кінця тижня закрити школи. У цих закладах навчаються близько 22 тисяч учнів.
У деяких містечках людям довелося фактично розкопувати собі вихід з будинків та шукати під заметами автомобілі.
Водіїв закликали у четвер все ще не вирушати у поїздки без крайньої потреби, щоб не ускладнювати роботу снігоприбиральної техніки.
Тим часом у Швеції в ніч на 3 грудня зафіксували найсильніший січневий мороз за чверть століття – понад -43°C, а у Фінляндії в ніч на вівторок зафіксували -37,8°C.