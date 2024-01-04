Сунак сигналізував, коли можуть відбутися вибори у Британії

Глава британського уряду Ріші Сунак заявив, що парламентські вибори у Британії можуть відбутись у другій половині цього року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у четвер, його слова наводить Sky News.

"Моє робоче припущення полягає в тому, що ми проведемо загальні вибори в другій половині цього року, а тим часом у мене є багато справ, які я хочу завершити", – сказав Сунак.

В останні тижні з'явилися припущення, що Сунак може призначити вибори на травень. Взагалі ж вибори у Британії мають пройти не пізніше січня 2025 року.

Опозиційні партії вимагають від Сунака призначити вибори якомога швидше.

Сунак відмовився категорично виключити можливість травневих виборів, але повторив свій намір оголосити голосування у другій половині року.

Раніше він виключав проведення виборів у січні 2025 року, що було б найпізнішим можливим терміном для голосування.

Лейбористська партія наразі зберігає значну перевагу над консерваторами Ріші Сунака. У грудні 45% потенційних виборців підтримали б лейбористів проти 23%, які підтримують торі.

У липні рейтинг підтримки Сунака серед усіх британців упав до найнижчого рівня з моменту призначення на посаду.