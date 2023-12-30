У Британії лейбористи утримують значну перевагу над правлячими консерваторами
Лейбористська партія зберігає значну перевагу над консерваторами прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака на виборах 2024 року.
Про це свідчать результати опитування, проведеного цього тижня компанією PeoplePolling для правого видання GB News, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Опитування показало, що 45% потенційних виборців підтримали б лейбористів проти 23%, які підтримують торі.
Результати узгоджуються з низкою опитувань, проведених протягом останніх місяців.
Майже 2 000 людей були опитані онлайн 28 грудня.
Популярність лейбористів зростає на тлі того, що рейтинг довіри до Сунака серед членів його власної партії впав до рекордно низького рівня. Прем'єр-міністр ще не призначив дату виборів, але вони мають відбутися до кінця січня 2025 року.
Більше половини респондентів – 54% – заявили, що зараз вони почуваються гірше, ніж два роки тому, що відображає кризу вартості життя у Великій Британії.
Інфляція споживчих цін останнім часом падала швидше, ніж очікувалося, а британська економіка може уникнути рецесії у 2024 році, згідно з опитуванням економістів, проведеним агентством Bloomberg. Тим не менш, опитування свідчить про те, що британці вважають, що уряд повинен надавати пріоритет вирішенню проблеми вартості життя більше, ніж будь-якій іншій проблемі.
Більшість спостерігачів у Вестмінстері очікують, що вибори відбудуться восени, але нещодавня заява уряду про те, що він представить весняний бюджет 6 березня, а не в середині місяця, залишає відкритою перспективу більш раннього голосування.
На початку грудня повідомлялося, що рейтинг схвалення Ріші Сунака серед активістів його Консервативної партії сягнув мінус 25 відсоткових пунктів, що є найнижчим показником з початку його терміну восени 2022 року.
У липні рейтинг підтримки чинного прем'єра серед усіх британців також упав до найнижчого рівня з моменту його призначення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.