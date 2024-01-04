Сунак сигнализировал, когда могут состояться выборы в Британии

Глава британского правительства Риши Сунак заявил, что парламентские выборы в Британии могут состояться во второй половине этого года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в четверг, его слова приводит Sky News.

"Мое рабочее предположение заключается в том, что мы проведем всеобщие выборы во второй половине этого года, а тем временем у меня есть много дел, которые я хочу завершить", – сказал Сунак.

В последние недели появились предположения, что Сунак может назначить выборы на май. Вообще же выборы в Британии должны пройти не позднее января 2025 года.

Оппозиционные партии требуют от Сунака назначить выборы как можно скорее.

Сунак отказался категорически исключить возможность майских выборов, но повторил свое намерение объявить голосование во второй половине года.

Ранее он исключал проведение выборов в январе 2025 года, что было бы самым поздним возможным сроком для голосования.

Лейбористская партия пока сохраняет значительное преимущество над консерваторами Риши Сунака. В декабре 45% потенциальных избирателей поддержали бы лейбористов против 23%, которые поддерживают тори.

В июле рейтинг поддержки Сунака среди всех британцев упал до самого низкого уровня с момента назначения на должность.