Прем’єрка Італії відреагувала на стрілянину, до якої причетний депутат з її партії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні прокоментувала інцидент зі стріляниною на новорічній вечірці, до якої причетний депутат з її партії "Брати Італії" Емануеле Поццоло.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала на великій пресконференції у Римі, повідомляє ANSA.

Мелоні сказала, що попросила передати справу Поццоло на розгляд партійної комісії і відсторонити його від роботи.

"Я попросила, щоб Поццоло був переданий до арбітражної комісії "Братів Італії" незалежно від розслідування, яке проводить компетентний орган, і щоб він був відсторонений від партії до винесення рішення", – сказала глава італійського уряду.

Нагадаємо, на новорічній вечірці внаслідок пострілу був поранений 31-річний чоловік. Згодом з'ясувалося, що пістолет, з якого стріляли, належав Поццоло.

Слідство припускає, що депутат показав гостям свій мініревольвер 22 калібру, на який у нього є ліцензія. Як повідомляється, зброю передавали між гостями, перш ніж пролунав постріл.

Сам Поццоло визнав, що приніс на вечірку пістолет, але заперечив, що стріляв.

У листопаді міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобриджа потрапив у скандал, коли на його вимогу зупинили швидкісний поїзд, аби він вийшов, як стверджує, на роботу.