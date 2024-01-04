Премьер Италии отреагировала на стрельбу, к которой причастен депутат ее партии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прокомментировала инцидент со стрельбой на новогодней вечеринке, к которой причастен депутат из ее партии "Братья Италии" Эмануэле Поццоло.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала на большой пресс-конференции в Риме, сообщает ANSA.

Мелони сказала, что попросила передать дело Поццоло на рассмотрение партийной комиссии и отстранить его от работы.

"Я попросила, чтобы Поццоло был передан в арбитражную комиссию "Братьев Италии" независимо от расследования, которое проводит компетентный орган, и чтобы он был отстранен от партии до вынесения решения", – сказала глава итальянского правительства.

Напомним, на новогодней вечеринке в результате выстрела был ранен 31-летний мужчина. Впоследствии выяснилось, что пистолет, из которого стреляли, принадлежал Поццоло.

Следствие предполагает, что депутат показал гостям свой мини-револьвер 22 калибра, на который у него есть лицензия. Как сообщается, оружие передавали между гостями, прежде чем раздался выстрел.

Сам Поццоло признал, что принес на вечеринку пистолет, но отрицал, что стрелял.

В ноябре министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджа попал в скандал, когда по его требованию остановили скоростной поезд, чтобы он вышел, как утверждает, на работу.