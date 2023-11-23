Міграція до Британії у 2022 році була рекордною попри дії уряду консерваторів

Чиста міграція, тобто різниця між прибулими й емігрантами, у Великій Британії у 2022 році становила рекордні 745 тисяч, незважаючи на політику урядів владної Консервативної партії з протидії імміграції.

Про це свідчать останні дані Управління національної статистики Британії, повідомляє "Європейська правда".

Британське статистичне відомство у новому звіті переглянуло в бік збільшення на 139 тисяч дані про чисту міграцію до країни за 2022 рік, яка раніше оцінювалась у 606 тисяч людей. Причиною назвали "несподівані тенденції" в поведінці мігрантів.

Для порівняння: у 2021 році чиста міграція до Британії становила 488 тисяч людей.

Що стосується актуальніших даних, то за рік станом до червня 2023 року, за оцінкою британського статистичного управління, до Британії приїхали 1,2 мільйона людей, а виїхали з неї 508 тисяч, тобто чиста міграція становила 672 тисячі.

"Хоча ще занадто рано говорити, чи це початок нової тенденції до зниження, останні оцінки вказують на уповільнення імміграції в поєднанні зі зростанням еміграції", – йдеться у звіті.

Там вказують, що більшість новоприбулих у Британії були з країн, що не входять до Європейського Союзу, що відповідає тенденції, яка спостерігається після референдуму про Brexit 2016 року.

Імміграція вже давно є ключовим політичним питанням у Британії і буде таким на прийдешніх загальних виборах, які очікуються наступного року.

Уряди Консервативної партії Британії, що перебувають при владі з 2010 року, постійно говорять про необхідність боротись із високим рівнем імміграції. Вихід із ЄС деякі консерватори також подавали як можливість посилити контроль за кордонами.

У квітні 2022 року уряд Британії оголосив про новий план вирішення проблеми з напливом мігрантів. Згідно з ним, кожен, хто прибуває до Британії законним шляхом, має буде висланий до Руанди й чекати про розгляд заявки на отримання притулку там.

Ця схема, розроблена ще за прем’єрства Бориса Джонсона, була наріжним каменем у міграційній політиці уряду Сунака, а його обіцянка "зупинити човни" з мігрантами через Ла-Манш – однією з п’яти основних обіцянок. Але Верховний суд Британії визнав таку політику незаконною.