Во Франции заявили, что Британия недостаточно работает для сдерживания миграции через Ла-Манш

Французская счетная палата, которая отвечает за аудит использования государственных средств, заявила, что Великобритания недостаточно координирует свои усилия с Францией по уменьшению количества мигрантов, пересекающих Ла-Манш на небольших лодках.

Как сообщило агентство АР, об этом говорится в отчете палаты, пишет "Европейская правда".

Франция, по словам палаты, прилагает усилия для разработки оперативных механизмов сотрудничества с Великобританией, однако "британцы не предоставляют полезной информации об отплытии малых лодок и предоставляют очень общую информацию первого уровня, которая не поддается проверке".

Информация об обстоятельствах, при которых прибывают мигранты, их национальности, а также о лодках "представляется очень разрозненной", говорится в отчете.

"Поэтому отношения между Францией и Великобританией являются несбалансированными с точки зрения обмена информацией и разведданными", – заявила французская палата.

По оценкам Министерства обороны Великобритании, количество пересечений Ла-Манша на лодках выросло минимум на 58% между 2021 и 2022 годами, когда на британских берегах было задержано более 45 тысяч мигрантов.

В 2023 году количество нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш, сократилось более чем на треть по сравнению с 2022 годом.

Вопрос уменьшения иммиграции становится все более острым для действующего премьера Риши Сунака, особенно после публикации данных, что в 2022 году иммиграция в Британию установила рекорд.