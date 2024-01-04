Трамп за президентства отримав мінімум $7,8 млн від іноземних організацій – звіт

Колишній президент США Дональд Трамп отримав щонайменше 7,8 мільйона доларів від іноземних організацій у 20 країнах, що може порушувати конституційну заборону на отримання фінансування від урядів інших держав.

Про це йдеться у звіті демократів Комітету з питань нагляду й підзвітності Палати представників, пише "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Автори звіту зазначають, що число у 7,8 мільйона доларів іноземного фінансування не є остаточним і було вирахуване на основі даних із судових позовів та фінансової звітності Трампа, яку той роками відмовлявся надавати.

Найбільша частка іноземних коштів — приблизно 5,6 мільйона доларів — надійшла компаніям Трампа з Китаю та була вкладена у три об’єкти нерухомості – готелі у Вашингтоні та Лас-Вегасі, а також Trump Tower у Нью-Йорку.

Серед китайських інвесторів були й пов’язані безпосередньо з урядом КНР посольство Китаю в США та Промислово-комерційний банк Китаю (ICBC) – останній за майже три роки витратив 5,4 мільйона доларів на оренду у Trump Tower.

А китайська приватна компанія CEFC (яка також вела бізнес із сином чинного президента США Хантером Байденом) витратила понад 5 мільйонів доларів на квартиру у Trump Tower через дочірнє підприємство.

Серед інших іноземних країн, які вкладали гроші в нерухомість експрезидента США – Саудівська Аравія (понад 615 тисяч доларів) і Катар (понад 460 тисяч доларів). Причому саудівські інвестиції надійшли під час роботи над збройовою угодою зі США на 100 мільярдів доларів, яку підписали у травні 2019 року.

Демократи в Палаті представників, причетні до підготовки звіту, припускають, що викладені факти про отримання Трампом коштів від іноземних урядів можуть свідчити про порушення конституційного припису, який забороняє президенту та іншим урядовцям отримувати прибуток за рахунок своєї посади.

Але республіканці в Комітеті з питань нагляду й підзвітності Палати представників вже встигли розкритикувати звіт, стверджуючи, що він покликаний відволікти увагу від аналогічного розслідування щодо імпічменту Джо Байдена, який начебто теж отримував кошти від іноземних урядів через родичів, передусім сина Хантера.

Водночас це розслідування поки так і не знайшло переконливих доказів, що такі кошти отримував безпосередньо Байден і, до того ж, стосується періоду, коли він був віцепрезидентом США або приватною особою.

Більше про це читайте тут: Зробити Байдена Трампом: чи почнеться новий імпічмент перед виборами у США.