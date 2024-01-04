Бывший президент США Дональд Трамп получил не менее 7,8 миллиона долларов от иностранных организаций в 20 странах, что может нарушать конституционный запрет на получение финансирования от правительств других государств.

Об этом говорится в отчете демократов Комитета по вопросам надзора и подотчетности Палаты представителей, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Авторы отчета отмечают, что число в 7,8 миллиона долларов иностранного финансирования не является окончательным и было вычислено на основе данных из судебных исков и финансовой отчетности Трампа, которую тот годами отказывался предоставлять.

Наибольшая доля иностранных средств – примерно 5,6 миллиона долларов – поступила компаниям Трампа из Китая и была вложена в три объекта недвижимости – гостиницы в Вашингтоне и Лас-Вегасе, а также Trump Tower в Нью-Йорке.

Среди китайских инвесторов были и связанные непосредственно с правительством КНР посольство Китая в США и Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) – последний за почти три года потратил 5,4 миллиона долларов на аренду в Trump Tower.

А китайская частная компания CEFC (которая также вела бизнес с сыном действующего президента США Хантером Байденом) потратила более 5 миллионов долларов на квартиру в Trump Tower через дочернее предприятие.

Среди других иностранных стран, которые вкладывали деньги в недвижимость экс-президента США – Саудовская Аравия (более 615 тысяч долларов) и Катар (более 460 тысяч долларов). Причем саудовские инвестиции поступили во время работы над оружейной сделкой с США на 100 миллиардов долларов, которую подписали в мае 2019 года.

Демократы в Палате представителей, причастные к подготовке отчета, предполагают, что изложенные факты о получении Трампом средств от иностранных правительств могут свидетельствовать о нарушении конституционного предписания, запрещающего президенту и другим чиновникам получать прибыль за счет своей должности.

Но республиканцы в Комитете по вопросам надзора и подотчетности Палаты представителей уже успели раскритиковать отчет, утверждая, что он призван отвлечь внимание от аналогичного расследования по импичменту Джо Байдена, который якобы тоже получал средства от иностранных правительств через родственников, прежде всего сына Хантера.

В то же время это расследование пока так и не нашло убедительных доказательств, что такие средства получал непосредственно Байден и, к тому же, касается периода, когда он был вице-президентом США или частным лицом.

Больше об этом читайте здесь: Сделать Байдена Трампом: начнется ли новый импичмент перед выборами в США.