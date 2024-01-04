В аеропорту Стамбула літак перервав зліт через кота

В аеропорту турецького Стамбула пасажирський Boeing 777-300 авіакомпанії Turkish Airlines, який готувався виконати рейс до Афін, був змушений перервати зліт через кота, який втік від одного з пасажирів і почав ходити по салону.

Про це повідомило агентство DHA, інформує "Європейська правда".

Після завершення посадки пасажирів літак почав виїжджати на злітно-посадкову смугу для зльоту. У цей час з ручної поклажі втік кіт, якого пасажир незаконно взяв на борт, і почав розгулювати по салону.

Екіпаж літака доповів про ситуацію пілоту, який зв'язався з Центром управління повітряним рухом аеропорту Стамбула і повідомив, що повертається на стоянку.

Авіакомпанія Turkish Airlines занесе пасажира у чорний список, оскільки він вже не вперше намагався провезти кота у такий спосіб.

Раніше стало відомо, що літак турецького лоукостера Pegasus Airlines удень у четвер, 4 січня, здійснив екстрену посадку в аеропорту Софії через смерть пасажира.

Нагадаємо, минулого тижня аеропорт французького Бреста серйозно постраждав у результаті удару блискавки, тож заплановані вильоти і прибуття літаків скасували.