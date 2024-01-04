В аэропорту турецкого Стамбула пассажирский Boeing 777-300 авиакомпании Turkish Airlines, который готовился выполнить рейс в Афины, был вынужден прервать взлет из-за кота, который убежал от одного из пассажиров и начал ходить по салону.

Об этом сообщило агентство DHA, информирует "Европейская правда".

После завершения посадки пассажиров самолет начал выезжать на взлетно-посадочную полосу для взлета. В это время из ручной клади сбежал кот, которого пассажир незаконно взял на борт, и начал разгуливать по салону.

Экипаж самолета доложил о ситуации пилоту, который связался с Центром управления воздушным движением аэропорта Стамбула и сообщил, что возвращается на стоянку.

Авиакомпания Turkish Airlines занесет пассажира в черный список, поскольку он уже не впервые пытался провезти кота таким образом.

Ранее стало известно, что самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines днем в четверг, 4 января, совершил экстренную посадку в аэропорту Софии из-за смерти пассажира.

Напомним, на прошлой неделе аэропорт французского Бреста серьезно пострадал в результате удара молнии, поэтому запланированные вылеты и прибытия самолетов отменили.