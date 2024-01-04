У Британії відновлюють виробництво гаубиць М777: через війну в Україні зріс попит

Британська збройова компанія BAE Systems у четвер, 4 січня, підтвердила підписання контракту з армією США на виробництво гаубиць М777, попит на які зріс після активного використання Збройними Силами України проти росіян.

Про це BAE Systems сповістили у пресрелізі, який цитує "Європейська правда".

Попередня угода на суму 50 мільйонів доларів передбачає виробництво титанових конструкцій для артилерійських установок М777, перша партія яких має бути поставлена у 2025 році. Спочатку британський виробник відновить виробництво деталей для ремонту гаубиць.

BAE наголошує, що перезапуск виробничих ліній означає нові замовлення на М777 з інших країн. Зокрема, інтерес до систем виявляли покупці в Європі, Азії та обох Америках.

Зараз компанія працює з британськими й американськими постачальниками над відновленням виробництва, але рішення про те, де це буде відбуватися, ще не ухвалене. Раніше запчастини й деталі до M777 переважно вироблялися у Британії, а збірка відбувалася у США.

155-мм гаубиця M777, вперше використана в боях в Афганістані майже два десятиліття тому, здатна вражати цілі на відстані до 30 кілометрів. BAE стверджує, що вона легша за багато інших аналогічних буксируваних гаубиць, і ця зброя активно використовується у війні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США, Канада та Австралія передали українським Збройним Силам 170 гаубиць. Українські військові схвально відгукувались про них через меншу схильність до поломок і легший процес ремонту.

Напередодні повідомлялось, що закупівельне агентство НАТО від імені коаліції кількох європейських країн уклало контракт на виготовлення тисячі ракет до Patriot у Європі, для чого у Німеччині розширять виробничі потужності.