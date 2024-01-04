В Британии возобновляют производство гаубиц М777: из-за войны в Украине вырос спрос

Британская оружейная компания BAE Systems в четверг, 4 января, подтвердила подписание контракта с армией США на производство гаубиц М777, спрос на которые вырос после активного использования Вооруженными Силами Украины против россиян.

Об этом BAE Systems сообщили в пресс-релизе, который цитирует "Европейская правда".

Предварительное соглашение на сумму 50 миллионов долларов предусматривает производство титановых конструкций для артиллерийских установок М777, первая партия которых должна быть поставлена в 2025 году. Сначала британский производитель возобновит производство деталей для ремонта гаубиц.

BAE отмечает, что перезапуск производственных линий означает новые заказы на М777 из других стран. В частности, интерес к системам проявляли покупатели в Европе, Азии и обеих Америках.

Сейчас компания работает с британскими и американскими поставщиками над возобновлением производства, но решение о том, где это будет происходить, еще не принято. Ранее запчасти и детали к M777 в основном производились в Британии, а сборка происходила в США.

155-мм гаубица M777, впервые использованная в боях в Афганистане почти два десятилетия назад, способна поражать цели на расстоянии до 30 километров. BAE утверждает, что она легче многих других аналогичных буксируемых гаубиц, и это оружие активно используется в войне.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США, Канада и Австралия передали украинским Вооруженным Силам 170 гаубиц. Украинские военные одобрительно отзывались о них из-за меньшей склонности к поломкам и более легкого процесса ремонта.

Накануне сообщалось, что закупочное агентство НАТО от имени коалиции нескольких европейских стран заключило контракт на изготовление тысячи ракет к Patriot в Европе, для чего в Германии расширят производственные мощности.