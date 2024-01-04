Німеччина у новому пакеті передала Україні ракети до IRIS-T SLM і БМП Marder
Четвер, 4 січня 2024, 20:15
Німецький уряд у четвер, 4 січня, оновив перелік військової допомоги, яка була надана Україні.
Про це свідчить оприлюднені на сайті німецького уряду дані, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з інформацією, у новому пакеті допомоги Україна отримала:
- неоголошену кількість боєприпасів до танків Leopard 2 A6;
- 10 бойових машин піхоти Marder;
- ракети до систем ППО IRIS-T SLM;
- дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
- зенітну самохідну артилерійську установку Skynex;
- понад 9 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;
- два танки для розмінування Wisent 1 і мостоукладчик Beaver;
- понад 3 тисячі шоломів;
- 30 систем виявлення безпілотників;
- 10 радарів наземного спостереження GO12;
- 10 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
- 3 тягача HX81 та 1 причеп до них, а також 34 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 305 штурмових гвинтівок MK 556 і 750 тисяч набоїв;
- понад тисячу зимових маскувальних сіток та дві тисячі зимових камуфляжних пончо.
Нагадаємо, у 2023 році експорт озброєнь з Німеччини сягнув рекордних 12,2 млрд євро. Головною країною-одержувачем зброї з Німеччини – на суму в 4,44 млрд євро – стала Україна.
22 грудня німецький уряд оновив перелік військової допомоги Україні, сповістивши про передання трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами на додачу до 49 уже переданих.
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