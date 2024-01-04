Німеччина у новому пакеті передала Україні ракети до IRIS-T SLM і БМП Marder

Німецький уряд у четвер, 4 січня, оновив перелік військової допомоги, яка була надана Україні.

Про це свідчить оприлюднені на сайті німецького уряду дані, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з інформацією, у новому пакеті допомоги Україна отримала:

неоголошену кількість боєприпасів до танків Leopard 2 A6;

10 бойових машин піхоти Marder;

ракети до систем ППО IRIS-T SLM;

дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

зенітну самохідну артилерійську установку Skynex;

понад 9 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

два танки для розмінування Wisent 1 і мостоукладчик Beaver;

понад 3 тисячі шоломів;

30 систем виявлення безпілотників;

10 радарів наземного спостереження GO12;

10 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

3 тягача HX81 та 1 причеп до них, а також 34 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

305 штурмових гвинтівок MK 556 і 750 тисяч набоїв;

понад тисячу зимових маскувальних сіток та дві тисячі зимових камуфляжних пончо.

Нагадаємо, у 2023 році експорт озброєнь з Німеччини сягнув рекордних 12,2 млрд євро. Головною країною-одержувачем зброї з Німеччини – на суму в 4,44 млрд євро – стала Україна.

22 грудня німецький уряд оновив перелік військової допомоги Україні, сповістивши про передання трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами на додачу до 49 уже переданих.