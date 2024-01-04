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Німеччина у 2023 році схвалила постачання озброєнь на рекордні 12,2 млрд

Четвер, 4 січня 2024, 19:40

У 2023 році експорт озброєнь з Німеччини сягнув рекордних 12,2 млрд євро – саме на таку суму видав дозволів уряд у Берліні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW з посиланням на дані німецького міністерства економіки.

Головною країною-одержувачем зброї з Німеччини – на суму в 4,44 млрд євро – стала Україна.

Друге місце за обсягами отримання німецьких озброєнь посіла Норвегія.

Загалом близько 89% затвердженої вартості експорту (10,84 млрд євро) припадає на держави Євросоюзу і НАТО або країни, прирівняні до членів НАТО (в цю групу входять Японія, Швейцарія, Австралія і Нова Зеландія), а також Південна Корея, Сінгапур і Україна.

Решту обсягів експорту озброєнь отримали, зокрема, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

27 грудня вже повідомлялося, що обсяг експорту німецьких озброєнь сягнув історичного максимуму за всю історію Німеччини, а уряд видав дозволів на експорт на 40% більше, ніж у 2022 році, але називалася інша загальна сума – понад 11,7 млрд євро. Це пов'язано з тим, що попередньо опубліковані цифри ще не охоплювали дані за другу половину грудня.

Також повідомлялося, що влада німецького міста Тройсдорф блокує плани розширення виробництва зброї, потрібної Україні.

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