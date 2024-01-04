Германия в новом пакете передала Украине ракеты к IRIS-T SLM и БМП Marder

Немецкое правительство в четверг, 4 января, обновило перечень военной помощи, которая была предоставлена Украине.

Об этом свидетельствует обнародованные на сайте немецкого правительства данные, сообщает "Европейская правда".

Согласно информации, в новом пакете помощи Украина получила:

необъявленное количество боеприпасов к танкам Leopard 2 A6;

10 боевых машин пехоты Marder;

ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM;

две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;

зенитную самоходную артиллерийскую установку Skynex;

более 9 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;

два танка для разминирования Wisent 1 и мостоукладчик Beaver;

более 3 тысяч шлемов;

30 систем обнаружения беспилотников;

10 радаров наземного наблюдения GO12;

10 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

3 тягача HX81 и 1 прицеп к ним, а также 34 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

305 штурмовых винтовок MK 556 и 750 тысяч патронов;

более тысячи зимних маскировочных сеток и две тысячи зимних камуфляжных пончо.

Напомним, в 2023 году экспорт вооружений из Германии достиг рекордных 12,2 млрд евро. Главной страной-получателем оружия из Германии – на сумму в 4,44 млрд евро – стала Украина.

22 декабря немецкое правительство обновило перечень военной помощи Украине, сообщив о передаче трех самоходных зенитных установок Gepard с запчастями в дополнение к 49 уже переданным.