Германия в новом пакете передала Украине ракеты к IRIS-T SLM и БМП Marder
Четверг, 4 января 2024, 20:15
Немецкое правительство в четверг, 4 января, обновило перечень военной помощи, которая была предоставлена Украине.
Об этом свидетельствует обнародованные на сайте немецкого правительства данные, сообщает "Европейская правда".
Согласно информации, в новом пакете помощи Украина получила:
- необъявленное количество боеприпасов к танкам Leopard 2 A6;
- 10 боевых машин пехоты Marder;
- ракеты к системам ПВО IRIS-T SLM;
- две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
- зенитную самоходную артиллерийскую установку Skynex;
- более 9 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
- два танка для разминирования Wisent 1 и мостоукладчик Beaver;
- более 3 тысяч шлемов;
- 30 систем обнаружения беспилотников;
- 10 радаров наземного наблюдения GO12;
- 10 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
- 3 тягача HX81 и 1 прицеп к ним, а также 34 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 305 штурмовых винтовок MK 556 и 750 тысяч патронов;
- более тысячи зимних маскировочных сеток и две тысячи зимних камуфляжных пончо.
Напомним, в 2023 году экспорт вооружений из Германии достиг рекордных 12,2 млрд евро. Главной страной-получателем оружия из Германии – на сумму в 4,44 млрд евро – стала Украина.
22 декабря немецкое правительство обновило перечень военной помощи Украине, сообщив о передаче трех самоходных зенитных установок Gepard с запчастями в дополнение к 49 уже переданным.
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