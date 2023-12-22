Німеччина передала Україні три зенітні установки Gepard, 155-мм боєприпаси й дрони

Уряд Німеччини у п'ятницю, 22 грудня, оновив перелік військової допомоги Україні, сповістивши про передання трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами на додачу до 49 уже переданих.

Це випливає з переліку на сайті уряду ФРН, повідомляє "Європейська правда".

До трьох СЗУ Gepard Німеччина передала Україні 30 240 снарядів, а також 2 500 боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу та промисловості.

У переліку згадується надання двох танків для розмінування Wisent 1, 10 розвідувальних безпілотників Vector, двох авто для патрулювання кордону і двох систем самозахисту для гелікоптерів AMPS.

Також Україна отримала вісім ваговозів Zetros, два сідельні тягачі 8x8 HX81 та п’ять напівпричепів, вісім автомобілів зі складу Бундесверу та промисловості й 25 536 боєприпасів калібру 40 мм та невказану кількість медичних засобів.

Минулого тижня в переліку переданої Німеччиною військової допомоги Україні були зенітно-ракетний комплекс Patriot і ракети до нього.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.