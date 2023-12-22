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Німеччина передала Україні три зенітні установки Gepard, 155-мм боєприпаси й дрони

П'ятниця, 22 грудня 2023, 19:37

Уряд Німеччини у п'ятницю, 22 грудня, оновив перелік військової допомоги Україні, сповістивши про передання трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами на додачу до 49 уже переданих.

Це випливає з переліку на сайті уряду ФРН, повідомляє "Європейська правда".

До трьох СЗУ Gepard Німеччина передала Україні 30 240 снарядів, а також 2 500 боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу та промисловості.

У переліку згадується надання двох танків для розмінування Wisent 1, 10 розвідувальних безпілотників Vector, двох авто для патрулювання кордону і двох систем самозахисту для гелікоптерів AMPS.

Провідні інтелектуали Німеччини вимагають від уряду активнішої допомоги Україні

Також Україна отримала вісім ваговозів Zetros, два сідельні тягачі 8x8 HX81 та п’ять напівпричепів, вісім автомобілів зі складу Бундесверу та промисловості й 25 536 боєприпасів калібру 40 мм та невказану кількість медичних засобів.

Минулого тижня в переліку переданої Німеччиною військової допомоги Україні були зенітно-ракетний комплекс Patriot і ракети до нього.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.

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