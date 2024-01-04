Топ-прокурор Туреччини пропонує відновити смертну кару за феміцид

Головний прокурор Верховного апеляційного суду Туреччини Бекір Шахін запропонував відновити смертну кару для винних у вбивствах жінок, заявивши, що винесення довічного ув'язнення з обтяжувальними обставинами в деяких випадках є недостатнім.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN Türk, повідомляє "Європейська правда".

На думку головного прокурора Туреччини, довічне ув’язнення за вбивство жінок не стримує інших від скоєння таких же злочинів.

"Я вважаю, що покаранням для засуджених (за вбивство жінки. – Ред.) має бути смертна кара. Смертна кара має бути покаранням за деякі злочини. Людина, яка зарізала вагітну жінку, повинна бути засуджена до смертної кари, а не до довічного ув'язнення з обтяжувальними обставинами", – заявив Шахін.

Він водночас відмовився проводити зв’язок між злочинами проти жінок і виходом Туреччини зі Стамбульської конвенції Ради Європи, присвяченій протидії гендерно зумовленому насильству.

"Вихід зі Стамбульської конвенції не має нічого спільного з вбивствами жінок. Вони відбуваються незалежно від договору", – сказав прокурор.

У Туреччині смертна кара фактично не застосовувалась із 1984 року. У 2004 році країна офіційно заборонила її в межах реформ, покликаних сприяти вступу до Європейського Союзу.

Феміциди й насильство проти жінок досі лишаються проблемою в Туреччині. За даними турецької неурядової платформи "Ми зупинимо феміцид", у 2023 році щонайменше 315 жінок були вбиті чоловіками в Туреччині, а ще 248 – померли за підозрілих обставин.

У липні 2021 року Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції, яка вимагає від урядів ухвалення законодавства, що передбачає переслідування осіб, винних у домашньому насильстві та подібних зловживаннях, а також у зґвалтуваннях у шлюбі та каліцтвах жіночих статевих органів.