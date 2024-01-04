Топ-прокурор Турции предлагает восстановить смертную казнь за фемицид

Главный прокурор Верховного апелляционного суда Турции Бекир Шахин предложил восстановить смертную казнь для виновных в убийствах женщин, заявив, что вынесение пожизненного заключения с отягчающими обстоятельствами в некоторых случаях является недостаточным.

Об этом он заявил в интервью CNN Türk, сообщает "Европейская правда".

По мнению главного прокурора Турции, пожизненное заключение за убийство женщин не сдерживает других от совершения таких же преступлений.

"Я считаю, что наказанием для осужденных (за убийство женщины. – Ред.) должна быть смертная казнь. Смертная казнь должна быть наказанием за некоторые преступления. Человек, который зарезал беременную женщину, должен быть приговорен к смертной казни, а не к пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами", – заявил Шахин.

Он при этом отказался проводить связь между преступлениями против женщин и выходом Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы, посвященной противодействию гендерно обусловленному насилию.

"Выход из Стамбульской конвенции не имеет ничего общего с убийствами женщин. Они происходят независимо от договора", – сказал прокурор.

В Турции смертная казнь фактически не применялась с 1984 года. В 2004 году страна официально запретила ее в рамках реформ, призванных способствовать вступлению в Европейский Союз.

Фемициды и насилие против женщин до сих пор остаются проблемой в Турции. По данным турецкой неправительственной платформы "Мы остановим фемицид", в 2023 году по меньшей мере 315 женщин были убиты мужчинами в Турции, а еще 248 – умерли при подозрительных обстоятельствах.

В июле 2021 года Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, которая требует от правительств принятия законодательства, предусматривающего преследование лиц, виновных в домашнем насилии и подобных злоупотреблениях, а также в изнасилованиях в браке и увечьях женских половых органов.