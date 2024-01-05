Более чем тысяче граждан РФ грозит выдворение из Латвии

Латвия может выдворить 1 167 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение вида на жительство в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает информагентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

Сейчас, по последней информации, 1 167 человек могут выдворить, а 46 человек больше не находятся на территории Латвии и проживают за рубежом.

По данным ведомства по состоянию на декабрь, по меньшей мере 1 213 граждан РФ могут выслать из Латвии, если они не выполнят требования поправок к закону об иммиграции и не подадут документы на получение вида на жительство в стране.

PMLP отмечает, что около половины лиц, подлежащих депортации, составляют мужчины и столько же – женщины. Распределение по возрасту показало, что выдворению подлежат 789 человек старше 60 лет.

Среди лиц, которые не успели урегулировать свой статус пребывания в Латвии, 1 344 подали документы на получение вида на жительство до 30 ноября.

Окончательное количество лиц, которым придется покинуть Латвию из-за несоблюдения закона, еще не определено. 3 января истек срок действия постоянного вида на жительство тех граждан РФ, которые подпадают под действие поправок к закону об иммиграции и не подали заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС до 31 декабря 2023 года.

"Сейчас начался первый этап – запрос объяснений. В феврале начнется второй этап – оценка предоставленных объяснений и выдача распоряжений о выезде. Третий этап – если лицо не выехало в течение 30 дней после получения приказа о выезде, будет принято решение о принудительном выдворении, которое будет выполняться Государственной пограничной службой", – рассказали LETA в ведомстве.

Принятые в 2022 году поправки в Закон об иммиграции со 2 сентября 2023 года аннулируют автоматический вид на жительство бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство России после 2003 года. Чтобы оформить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, нужно подать в PMLP ряд документов, в частности документ о владении государственным языком на уровне от А2 и выше.

Напомним, в конце декабря стало известно, что по меньшей мере 1213 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и подали документы на получение вида на жительство в Латвии, будут выдворены из этой страны.

В сентябре Латвия не разрешила проживание 80 россиянам, несмотря на сданный языковой экзамен.