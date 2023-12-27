Із Латвії видворять щонайменше 1213 росіян, які не виконали вимог міграційного закону

Щонайменше 1213 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію і подали документи на отримання дозволу на проживання в Латвії, будуть видворені з цієї країни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LETA, повідомило латвійське Управління у справах громадянства і міграції (PMLP).

Відомство пояснило, що ці 1213 росіян не подали документів на отримання дозволу на проживання в Латвії до 30 листопада – терміну, встановленого зміненим законом, і немає інформації про те, що вони вже виїхали з Латвії.

Остаточна кількість росіян, яких видворять із Латвії через недотримання закону, ще не визначена, оскільки 3 січня 2024 року закінчується термін дії посвідок на постійне проживання громадян Росії, які підпадають під дію поправок до закону про імміграцію і не подали заяви на отримання статусу постійного резидента ЄС до 31 грудня.

Останній термін поширюється лише на тих, хто до 30 листопада пересклав іспит на знання державної мови, підкреслюють у PMLP.

До внесення змін до закону громадяни РФ у Латвії отримували посвідку на постійне проживання в за спрощеною процедурою, без складання мовного іспиту. Але з вересня 2022 року вони повинні були скласти обов'язковий іспит на знання державної мови на розмовному рівні.

Спершу іспит треба було скласти до 2 вересня 2023-го, але парламент Латвії дозволив перескласти його до 30 листопада зі збереженням посвідки на проживання й продовження терміну подання документів до кінця року.

На початку вересня повідомляли, що більшість громадян Росії у Латвії, які складали мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання, з першої спроби не впоралися з ним.