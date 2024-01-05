Грузія вперше за 10 років проведе перепис населення
Грузія у 2024 році проведе перепис населення, який буде першим після 2014 року.
Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".
Загальнонаціональний перепис організовує Національна служба статистики за підтримки Фонду ООН з народонаселення.
Збір інформації триватиме з 14 листопада по 19 грудня. Перші два тижні дані планують збирати через самореєстрацію.
Таким чином планують оновити інформацію про чисельність населення, статеву і вікову структуру, працевлаштування, освіту, стан здоров’я, доходи та житлові умови, щоб відповідно визначати пріоритети соціально-економічної політики.
Підготовка до перепису почалася ще з літа 2023 року. Загальний бюджет заходу складає близько 10,8 млн доларів.
Останній раз перед цим перепис проводили у 2014 році, за його результатами населення Грузії складало трохи більше 3,7 млн осіб.
Цього року перепис проводили у Чорногорії, де це питання було темою політичних суперечок.
В Угорщині останній перепис показав зростання кількості мусульман і зменшення кількості католиків.