Грузия впервые за 10 лет проведет перепись населения

Грузия в 2024 году проведет перепись населения, которая будет первой после 2014 года.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Общенациональную перепись организует Национальная служба статистики при поддержке Фонда ООН по народонаселению.

Сбор информации продлится с 14 ноября по 19 декабря. Первые две недели данные планируют собирать через саморегистрацию.

Таким образом планируют обновить информацию о численности населения, половой и возрастной структуре, трудоустройстве, образовании, состоянии здоровья, доходах и жилищных условиях, чтобы соответственно определять приоритеты социально-экономической политики.

Подготовка к переписи началась еще с лета 2023 года. Общий бюджет мероприятия составляет около 10,8 млн долларов.

Последний раз перед этим перепись проводили в 2014 году, по ее результатам население Грузии составляло чуть более 3,7 млн человек.

В этом году перепись проводили в Черногории, где этот вопрос был темой политических споров.

В Венгрии последняя перепись показала рост количества мусульман и уменьшение количества католиков.