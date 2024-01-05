У Чехії другий рік поспіль сталося найменше смертей внаслідок ДТП за понад 60 років

За 2023 рік у Чехії статистика смертей внаслідок ДТП майже не погіршилася – показник став другим найкращим з 1961 року.

Про це повідомляє ČTK, пише "Європейська правда".

Протягом минулого року внаслідок ДТП в країні загинули 455 осіб – на одну людину більше, ніж за 2022 рік. Це найкращі роки з 1961 року, відколи ведеться системний збір такої статистики.

Всього за рік зареєстрували майже 95 тисяч ДТП, що на 3515 менше, ніж у 2022 році. Втім, кількість постраждалих та масштаби матеріальних збитків виявились більшими.

Найбільша кількість смертельних аварій випала на червень, коли на дорогах загинула 51 людина.

Найчастіше аварії траплялися по п’ятницях, а найрідше – у неділю.

Серед загиблих 74 пішоходи, 39 велосипедистів і 70 мотоциклістів. На відміну від загальної статистики, летальні ДТП з пішоходами ставалися переважно у темні зимові місяці.

Нагадаємо, в кінці грудня в Туреччині сталася велика ДТП з кількома автобусами, серед постраждалих були громадяни України.

В середині грудня у Словаччині перекинувся автобус з України із 53 пасажирами.