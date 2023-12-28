Серед постраждалих у великому ДТП в Туреччині - дві громадянки України

Серед постраждалих внаслідок масштабного ДТП біля Стамбула – дві громадянки України, загроз для їхнього життя немає.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Внаслідок ДТП в турецькій провінції Сакарія постраждали двоє українок. Загроз їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу", – розповів Ніколенко.

Речник зазначив, що постраждалі отримують консульську допомогу від генконсульства України у Стамбулі.

Також генконсульство взаємодіє із управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії для з‘ясування усіх обставин аварії.

Нагадаємо, вдосвіта 28 грудня на шляху до Стамбула у провінції Сакарія сталася масштабна аварія за участі семи транспортних засобів, у тому числі кількох автобусів. Загинули 10 осіб, майже 60 постраждали.

Минулого тижня одна людина загинула у ДТП українського мікроавтобуса в Польщі.

Перед тим у Словаччині перекинувся автобус рейсу "Відень-Київ" з 53 пасажирами.