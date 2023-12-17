У Словаччині перекинувся автобус з України із 53 пасажирами

Автобус з України із 53 пасажирами сьогодні перекинувся в Словаччині.

Як пише "Європейська правда", про це у Telegram повідомляє журналіст Віталій Глагола, опублікувавши також фото ДТП.

За інформацією журналіста, автобус з України з 53 пасажирами та двома водіями перекинувся близько восьмої ранку в неділю, 17 грудня поблизу села Даргов Требішівського району.

Він зазначив, що на місце події виїхали пожежники та медики, а постраждалі пасажири були при свідомості з травмами голови та кінцівок.

Глагола уточнив, що серед щонайменше семи поранених були діти.

Раніше дві жінки та 6-річна дитина загинули внаслідок аварії автобуса з українськими пасажирами, що сталася в польському селі Верешин Люблінського воєводства.

Перед цим у Венеції автобус упав із висоти близько 10 метрів і загорівся. Серед пасажирів були українці.

Загалом жертвою ДТП тоді стала 21 людина: 9 українців, 4 румунів, 3 німців, двоє португальців, хорват, південноафриканець і італієць. Останній був водієм.

Нагадаємо, у вересні щонайменше двоє людей загинули внаслідок ДТП з автобусом на трасі Цетинє – Будва у Чорногорії, в аварії також постраждали українці.