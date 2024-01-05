В Чехии второй год подряд произошло меньше всего смертей в результате ДТП более чем за 60 лет

За 2023 год в Чехии статистика смертей в результате ДТП почти не ухудшилась – показатель стал вторым лучшим с 1961 года.

Об этом сообщает ČTK, пишет "Европейская правда".

В течение прошлого года в результате ДТП в стране погибли 455 человек – на одного человека больше, чем за 2022 год. Это лучшие годы с 1961 года, с тех пор как ведется системный сбор такой статистики.

Всего за год зарегистрировали почти 95 тысяч ДТП, что на 3515 меньше, чем в 2022 году. Впрочем, количество пострадавших и масштабы материального ущерба оказались больше.

Наибольшее количество смертельных аварий выпало на июнь, когда на дорогах погиб 51 человек.

Чаще всего аварии случались по пятницам, а реже всего – в воскресенье.

Среди погибших 74 пешехода, 39 велосипедистов и 70 мотоциклистов. В отличие от общей статистики, летальные ДТП с пешеходами происходили преимущественно в темные зимние месяцы.

Напомним, в конце декабря в Турции произошло крупное ДТП с несколькими автобусами, среди пострадавших были граждане Украины.

В середине декабря в Словакии перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами.