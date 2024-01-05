Литва щороку планує виділяти по 30 млн євро на безпілотники

Литва планує виділяти 30 мільйонів щорічно на розвиток безпілотних систем у своїх Збройних силах.

Як пише "Європейська правда", про це заявив заступник міністра оборони Литви Жильвінас Томкус, якого цитує LRT.

Він також звернув увагу на те, що армії потрібні не тільки дрони, а й інше озброєння, окрім того, всі системи мають бути інтегровані та взаємодіяти одна з одною.

"Необхідно чітко розуміти, що дрони не врятують ні Україну, ні навіть якщо буде агресія проти країн Балтії. З цієї причини є системи, системи з наявних у нас маневрених частин, артилерії, елементів ППО, зокрема безпілотників, які полегшують виконання певних завдань на тактичному рівні та інтеграцію цих систем", – зазначив Томкус.

Нагадаємо, збройні сили Литви цього року отримають американські тактичні баражувальні боєприпаси Switchblade 600.

Наразі Литва має понад 60 проєктів із закупівель тільки зі США. До кінця цього року планували, що Литва і США підпишуть угоду про придбання ракет AMRAAM.