Литва наступного року отримає американські ударні дрони Switchblade

Збройні сили Литви наступного року отримають американські тактичні баражувальні боєприпаси Switchblade 600.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

У відомстві зазначили, що минулого тижня міністр оборони Арвідас Анушаускас відвідав завод Корпорації оборонної промисловості США AeroVironment в Каліфорнії, де оглянув обладнання, що розробляється, і обговорив можливості подальшої співпраці.

Литва підписала контракт з урядом США на закупівлю бойових безпілотників Switchblade 600 минулого року.

Генеральний директор компанії AeroVironment Вахід Навабі запевнив литовського міністра, що дрони будуть поставлені у 2024 році.

"Це буде серйозним поштовхом для наших збройних сил, що дозволить нам знищувати броньовану техніку противника на відстані до 40 кілометрів. Ми вже бачимо ефекти від їхнього застосування в Україні", – сказав Анушаускас.

Разом з цими бойовими безпілотниками Литва отримає від США обладнання для запуску і управління дронами, тренажер для навчання персоналу і пакет послуг з технічного обслуговування.

Наразі Литва має понад 60 проєктів із закупівель тільки зі США. До кінця цього року Литва і США підпишуть угоду про придбання ракет AMRAAM.

Раніше з американцями домовились про закупівлю артилерійських систем HIMARS.

Крім того, Литва вже багато років купує у США протитанкові ракетні комплекси Javelin і різні засоби зв'язку.