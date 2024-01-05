Литва ежегодно планирует выделять по 30 млн евро на беспилотники

Литва планирует выделять 30 миллионов ежегодно на развитие беспилотных систем в своих Вооруженных силах.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра обороны Литвы Жильвинас Томкус, которого цитирует LRT.

Он также обратил внимание на то, что армии нужны не только дроны, но и другое вооружение, кроме того, все системы должны быть интегрированы и взаимодействовать друг с другом.

"Необходимо четко понимать, что дроны не спасут ни Украину, ни даже если будет агрессия против стран Балтии. По этой причине есть системы, системы из имеющихся у нас маневренных частей, артиллерии, элементов ПВО, в частности беспилотников, которые облегчают выполнение определенных задач на тактическом уровне и интеграцию этих систем", – отметил Томкус.

Напомним, вооруженные силы Литвы в этом году получат американские тактические барражирующие боеприпасы Switchblade 600.

Сейчас Литва имеет более 60 проектов по закупкам только из США. До конца этого года планировали, что Литва и США подпишут соглашение о приобретении ракет AMRAAM.