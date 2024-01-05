ЗМІ: Спікер Палати представників хоче переговорів з Байденом щодо заблокованих у Конгресі питань

Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість прямих переговорів з президентом США Джо Байденом щодо допомоги Україні та політики щодо кордону, оскільки переговори про двопартійний компроміс у Сенаті затягуються.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, інформує "Європейська правда".

Сенатори з Республіканської та Демократичної партій вже кілька тижнів працюють над можливими змінами в імміграційній політиці США, які республіканці вимагали як умову схвалення запиту Байдена про надання Україні надзвичайної допомоги у розмірі 61 мільярд доларів.

Як заявив цього тижня провідний переговірник від Демократичної партії в Сенаті Кріс Мерфі, угоди поки досягти не вдалось.

Як зазначає агентство, Джонсон наполягає на тому, щоб Байден прийняв низку імміграційних змін, включаючи нові обмеження на право президента скасовувати депортації та зміни до критеріїв, за якими може бути наданий притулок.

Переговори в Сенаті зосередилися на більш обмежених поступках, ніж прагнуть республіканці в Палаті представників, і тому будь-яка угода, досягнута в Сенаті, може не пройти в Палаті представників.

Наразі Джонсон все ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення, сказав співрозмовник агентства.

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

Раніше у Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Перед цим президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.