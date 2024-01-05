СМИ: Спикер Палаты представителей хочет переговоров с Байденом по заблокированным в Конгрессе вопросам

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассматривает возможность прямых переговоров с президентом США Джо Байденом о помощи Украине и политике в отношении границы, поскольку переговоры о двухпартийном компромиссе в Сенате затягиваются.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, информирует "Европейская правда".

Сенаторы из Республиканской и Демократической партий уже несколько недель работают над возможными изменениями в иммиграционной политике США, которые республиканцы требовали как условие одобрения запроса Байдена о предоставлении Украине чрезвычайной помощи в размере 61 миллиарда долларов.

Как заявил на этой неделе ведущий переговорщик от Демократической партии в Сенате Крис Мерфи, соглашения пока достичь не удалось.

Джонсон, как отмечает агентство, настаивает на том, чтобы Байден принял ряд иммиграционных изменений, включая новые ограничения на право президента отменять депортации и изменения в критерии, по которым может быть предоставлено убежище.

Переговоры в Сенате сосредоточились на более ограниченных уступках, чем стремятся республиканцы в Палате представителей, и поэтому любое соглашение, достигнутое в Сенате, может не пройти в Палате представителей.

Сейчас Джонсон все еще надеется, что Сенат найдет приемлемое решение, сказал собеседник агентства.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

Ранее в Белом доме заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Перед этим президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.