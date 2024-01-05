Посольство Украины в Италии просит отменить пророссийскую выставку о Мариуполе

Украинское посольство в Италии направило официальный запрос об отмене анонсированной на 20 января в городе Модена пророссийской выставки о "быстром процессе восстановления" Мариуполя после разрушения и оккупации Россией.

Об этом посольство сообщило на странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Дипломатическое представительство напомнило, что МИД Украины считает проведение мероприятия о "восстановлении" Мариуполя российской провокацией.

"Посольство Украины в Риме уже направило официальный запрос об отмене мероприятия", – говорится в сообщении.

В Модене, как сообщалось, 20 января планируют провести пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала РФ.

Анонс мероприятия содержит привычные кремлевские пропагандистские тезисы о якобы "народном восстании" на Донбассе, за которое выдавали действия российских диверсантов во время захвата власти в регионе в 2014 году, и о "быстром процессе восстановления" города, подвергшегося значительным разрушениям во время его оккупации регулярными войсками РФ весной 2022 года.

В соцсетях и в группах украинцев Италии уже звучат призывы действовать, чтобы не допустить проведения такой выставки.