У Німеччині розслідують імовірну диверсію на газопроводі біля СПГ-терміналу

Федеральна прокуратура Німеччини почала розслідування за фактом імовірної антиконституційної диверсії після виявлення кількох отворів у трубопроводі, що веде до терміналу скрапленого природного газу в порту Брунсбюттель.

Про це, як пише "Європейська правда", прокуратура повідомила мовнику NDR.

Напередодні стало відомо, що в 55-кілометровому газопроводі, який сполучає Брунсбюттель з містом Гетлінген, виявили три отвори діаметром 10 міліметрів.

Про інцидент стало відомо в листопаді 2023 року під час випробувань труби, розповіли в компанії компанії Gasunie, яка управляє трубопроводом. Через це його не вдалось ввести в експлуатацію до кінця року, як планувалось.

У відповідь на запит NDR речниця Федерального генерального прокурора повідомила, що федеральна прокуратура "взяла на себе розслідування за початковою підозрою в антиконституційному саботажі".

За словами речника Gasunie Філіпа Бергманна-Корна, "вжито всіх необхідних технічних заходів для завершення труби", а більшість несправностей у трубі вже залагодили. Він додав, що ремонтні роботи мають початись у найближчі дні, але залежать від погодних умов.

За успішного розвитку подій газопровід планують запустити в лютому, а до того часу СПГ подається через газопровід між плавучим терміналом у Брунсбюттелі та регіональною газорозподільною мережею у землі Шлезвіг-Гольштейн.

Нагадаємо, термінал з прийому зрідженого природного газу у Брунсбюттелі став третім, який ФРН встановила для того, щоб допомогти зміцнити енергопостачання країни.

У липні минулого року німецький парламент схвалив прискорення будівництва двох СПГ-терміналів біля узбережжя Балтійського моря після позбавлення залежності від російського газу.