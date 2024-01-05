В Германии расследуют вероятную диверсию на газопроводе возле СПГ-терминала

Федеральная прокуратура Германии начала расследование по факту вероятной антиконституционной диверсии после обнаружения нескольких отверстий в трубопроводе, ведущем к терминалу сжиженного природного газа в порту Брунсбюттель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", прокуратура сообщила вещателю NDR.

Накануне стало известно, что в 55-километровом газопроводе, соединяющем Брунсбюттель с городом Гетлинген, было обнаружено три отверстия диаметром 10 миллиметров.

Об инциденте стало известно в ноябре 2023 года во время испытаний трубы, рассказали в компании управляющей трубопроводом компании Gasunie. Поэтому его не удалось ввести в эксплуатацию до конца года, как планировалось.

В ответ на запрос NDR спикер Федерального генерального прокурора сообщила, что федеральная прокуратура "взяла на себя расследование по первоначальному подозрению в антиконституционном саботаже".

По словам спикера Gasunie Филиппа Бергманна-Корна, "приняты все необходимые технические меры для завершения трубы", а большинство неисправностей в трубе уже уладили. Он добавил, что ремонтные работы должны начаться в ближайшие дни, но зависят от погодных условий.

При успешном развитии событий газопровод планируется запустить в феврале, а к тому времени СПГ подается через газопровод между плавучим терминалом в Брунсбюттеле и региональной газораспределительной сетью в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Напомним, терминал по приему сжиженного природного газа в Брунсбюттеле стал третьим, который ФРГ установила для того, чтобы помочь укрепить энергоснабжение страны.

В июле прошлого года германский парламент одобрил ускорение строительства двух СПГ-терминалов у побережья Балтийского моря после лишения зависимости от российского газа.